Einbrecher in Pinzgauer Waffengeschäft gefasst

Ermittler des Landeskriminalamtes Salzburg nahmen in den frühen Morgenstunden des 21. Dezember in Graz zwei 19-jährige Männer fest. Die beiden Pinzgauer werden beschuldigt, eine Serie von Einbrüchen begangen zu haben. Nach einem erfolglosen Versuch in einer Tankstelle in Bruck stahlen sie in einem nahegelegenen Hofladen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.