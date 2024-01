Drogenlenker (16) war mit PKW der Eltern unterwegs

Zu einem kuriosen Einsatz kam die Polizei in Kaprun (Pinzgau) in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Um 00.50 Uhr stoppte die Polizei im Ortsgebiet von Kaprun einen PKW mit auffälliger Fahrweise. Der 16-jährige österreichische Fahrer versuchte zu flüchten, wurde jedoch gestellt. Eine Überprüfung ergab, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt und unter Drogeneinfluss stand, teilt die Polizei in einer Aussendung mit.