Betrunkener wirft Glas - und trifft Urlauberin

Ein 19-jähriger dänischer Tourist, stark alkoholisiert, warf Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr in einem Lokal wahllos ein Longdrinkglas in eine Menschenmenge. Das Glas traf eine 50-jährige niederländische Urlauberin im Gesicht, wodurch sie unbestimmten Grades verletzt wurde, berichtet die Polizei in einer Aussendung.