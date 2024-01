Wind-Pech! Manuel Fettner am Bergisel „abgestürzt“

Koch: „Muss der Wind gewesen sein“

Viel vorwerfen konnte sich Fettner also nicht. „Das muss der Wind gewesen sein“, analysierte ORF-Experte Martin Koch den Sprung des ÖSV-Pechvogels. Vor dem Bewerb war Fettner auf Rang vier in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee gelegen. Nach der Ernüchterung am Bergisel geht’s nun weit zurück …