Rapid-Offensivmann Kühn vor Wechsel auf die Insel?

Nummer 12 der Welt

Eine Daten-Analyse von „WyScout“ wies Rapids Flügel im November als Nummer 12 der Welt aus. Wenn es um Schlüsselpässe und „Expected Assists“ geht, also das Herausspielen von Chancen, lag der 23-Jährige mit einem Index von 1,64 in dieser Saison etwa nur hinter Weltstars wie Ousmane Dembele (2,36), Leroy Sane (1,92), Kylian Mbappe (1,87) oder Mo Salah (1,70). Kein anderer Bundesliga-Spieler schaffte es in diesem Ranking in die Top-100. Ein Boost für Kühns Marktwert …