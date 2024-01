Abschied aus Hütteldorf? Rapidler Querfeld begehrt

Der 1,90-Meter-Mann Querfeld gehört zum absoluten Stammpersonal bei Rapid, hat in dieser Saison bereits 24 Pflichtspiele für die Grün-Weißen auf dem Buckel. Auch im U21-Nationalteam ist Querfeld eine wichtige Stütze. Beim sensationellen 2:0-Erfolg in der EM-Qualifikation über Frankreich im November zeigte der Jungspund einmal mehr groß auf. In diesem Spiel soll er die französischen Scouts von sich überzeugt haben.