Marko geht als Geschäftsmann in die Offensive

Auf dem Rasen will Marko Arnautovic 2024 mit Inter Mailand und Österreichs Nationalteam für Furore sorgen. Aber auch in seiner Rolle als erfolgreicher Geschäftsmann hat der Wiener spannende Projekte am Start: zum Beispiel seine Kosmetik-Linie „The Rogue Gentleman“ und die Plattform „Originals4fans“.