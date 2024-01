Mit Taktik des Weltmeisters Jagd auf den Titel

Und er bekam sogar ein bisschen mehr: Das Auto stammt aus der Tuningschmiede von Stohl, Luca wurde damit 2023 schon Dritter in der Buckligen Welt – sein erster Podestplatz in der „Liga der Großen“. Dort möchte der 2WD-Meister nun auch den Titel: „Der Plan ist da, das Puzzle wird immer besser, auch wenn wir nach wie vor Partner suchen“, hat Waldherr das Budget auf Schiene, „wir haben eine super Basis, um sorgenlos in die Saison zu starten.“ Und um Titelverteidiger Simon Wagner (OÖ/Skoda) anzugreifen: „Am Auto wird es nicht liegen, das ist super konkurrenzfähig. Simon ist halt schon tausende Kilometer im Rally2-Auto gesessen, von den Spitzenleuten hab ich da sicher die wenigsten Kilometer“, weiß der 29-Jährige – und zwinkert: „Aber ich werde das mit Wahnsinn wettmachen!“