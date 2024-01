Brutaler Messermord! Trauer um Olympia-Sportler

Vieles rund um den Mordfall ist Stand jetzt noch unklar, aber was man weiß, ist schlimm genug: Der Leichtathlet wurde laut Medienberichten am Sonntag in einem Auto in einem Vorort von Eldoret in Kenia tot aufgefunden. Gemäß Angaben der Polizei dürfte Kiplagat den Folgen schwerer Stichverletzungen in Nacken und Brust erlegen sein.