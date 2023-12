Ein leiseres Jahr

Wünsche ans neue Jahr? Mir selbst wünsche ich nichts. Für uns alle hätte ich doch ein kleines Anliegen. Wem trage ich es vor? Den Lüften? Am besten mir selbst. Es war ein lautes Jahr. Wir sind zu einer Gesellschaft geworden, die bei jeder Kleinigkeit an die Decke geht. Eine Erregungsgesellschaft. Alles wird sofort aufgebläht und zu einer Weltkrise. Pessimisten stehen in voller Blüte. Wer sieht die Welt schwärzer? Wer redet, schreibt und zeichnet sie noch düsterer? Wie viele Jahre bleiben dieser Erde noch?