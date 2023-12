Österreich verliert EM-Testspiel gegen Slowenien!

Pajovic war mit seinem Team seit 26. Dezember in Rogla einquartiert. Nach freien Tagen bis 2. Jänner setzt man die Vorbereitung am 6. (Schwechat) und 8. Jänner (Linz) mit zwei Spielen gegen Island fort. Am 10. Jänner übersiedelt das Nationalteam nach Mannheim, wo bei der EM in Gruppe B Rumänien (12. Jänner), Kroatien (14. Jänner) und Spanien (16. Jänner) warten. Für den Aufstieg in die Hauptrunde ist Platz 1 oder 2 nötig.