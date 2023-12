DAS wird beim Opernball 2024 modisch möglich sein

Jeannine Schiller gehüllt in einen „Tannenbaum“

Der international renommierte Designer (einst in Diensten von Fürnkranz, oder Liska) über seine Vorfreude auf den Opernball: „Vor kurzem sah ich eine BBC-Doku über die Beatles. Selbst die haben darüber seinerzeit gesprochen. Die Welt schaut auf die Kultur, die Oper und alles mutet an diesem Abend wie ein Märchen.“ Er, der seit 1986 Roben für den Ball der Bälle Kleider entwirft, hat er für uns ein Erinnerungs-Zuckerl? „Ja, oft denkt man, dass man etwas ganz Tolles gemacht hat. So wie einst, als ich Jeannine Schiller ein Kleid in drei Stufen, in Olivgrün gemacht habe“, sagt De Hoo schmunzelnd, aber auch selbstkritisch, „Ich fand es wunderschön. Bis zu dem Zeitpunkt, als jemand sagte, dass ich einen Tannenbaum gemacht hatte. Ab dem Zeitpunkt dachte ich immer nur, er hat Recht, das Kleid sieht aus wie ein Tannenbaum. . .“