FC Barcelona: Puma sticht Nike aus

Die Barca-Stars laufen seit 1998 in Nike-Montur (mal mehr, mal weniger) zur Höchstform auf. Rein theoretisch sollten sie das noch bis 2028 tun. So lange läuft der Vertrag. Womöglich aber hat Nike seine Schuldigkeit schon im Sommer 2026 getan. Dann nämlich streben die „Blaugrana“ einem Bericht der spanischen „Mundo Deportivo“ zufolge einen vorzeitigen Austritt an. Turbulenzen hinsichtlich Lagerbeständen und Zahlungen soll Barcas Unzufriedenheit mit dem Sportartikelhersteller in jüngerer Vergangenheit in die Höhe getrieben haben.