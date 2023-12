Lewandowski: Weniger Geld als Weihnachtsgeschenk?

Weiter auf höchstem Niveau?

Und er soll dem auch gar nicht abgeneigt. Sein Berater Pini Zahavi erklärte erst unlängst, dass sein Mandant Barca weder im Winter noch im Sommer verlassen werde. Obwohl es an Alternativangeboten - vorzugsweise aus der Wüste - nicht mangeln soll und diese finanziell auch noch deutlich attraktiver anmuten als die Sparpläne Barcas. „Lewy“ dürfte das - noch - egal sein. Er will, so heißt‘s, weiter auf höchstem Niveau spielen. Notfalls auch für weniger Geld als vereinbart. So hoffen‘s zumindest die Barca-Bosse.