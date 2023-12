„Kaum noch Hoffnung!“: Schumachers Freund besorgt

Seine sieben WM-Titel sind in der Formel 1 noch unübertroffen, Michael Schumacher ist eine Legende. Deren Leben am seit 29. Dezember 2013 eine fatale Wende nahm: Beim Skifahren in Méribel stürzte „Schumi“ mit dem Kopf gegen einen Felsen. Von der Familie dringt seit zehn Jahren nichts nach außen. Seine Freunde sind besorgt um seinen Zustand - die „Krone“ sprach mit seinem einstigen Motorrad-Kumpel, dem Niederösterreicher Martin Bauer.