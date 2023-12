32-Jähriger ging in Salzburg auf Polizisten los

Obwohl die Polizei eintraf, ging er erneut auf den 50-jährigen Barkeeper los. Ein Beamte schritt ein und der aggressive Mann versetzte dem Polizisten einen Stoß in den Oberkörper. Die Polizei nahm ihn fest. Selbst danach wehrte er sich weiter und verletzte weitere Beamte mit Schlägen und Tritten. Einer von ihnen wurde so stark am Knie verletzt, dass er sich im Unfallkrankenhaus behandeln lassen musste. Dem 32-jährigen Neumarkter droht nun eine Anzeige.