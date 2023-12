Pongauer Raketen-Rebellen pfeifen auf Verbot

In Untertauern und Schwarzach knallt es

Die Pongauer Ortschefs beschlossen in ihrer Bürgermeisterkonferenz zwar erneut ein Feuerwerkverbot für den 31. Dezember. Eine Aufhebung, die Gemeindesache ist, lehnte schon im vergangenen Jahr Untertauern ab. In Obertauern dürfte nämlich in der einen Hälfte nicht geballert werden, in der anderen wäre es erlaubt. Denn der Ort gehört zu Untertauern und zu Tweng (Lungau) – im Lungau bleibt privates Feuerwerk nämlich weitestgehend gestattet.