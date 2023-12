Höjlund: Nach irrem Spiel musste ein Busserl sein

Geschehen im Live-Interview nach dem Spiel. Garnacho, zweifacher Torschütze, und Höjlund, Siegtorschütze zum 3:2, übertrafen sich zunächst in Jubelkundgebungen. Er sei der glücklichste Mensch der Welt, sagte zunächst Garnacho. Er hatte in den Minuten 59 und 71 getroffen und United nach 0:2-Rückstand wieder ins Spiel gebracht. Höjlund legte nach. Er, der in der 82. Minute das viel umjubelte Siegtor erzielt hatte, sei tatsächlich der glücklichste Mensch der Welt, erklärte er ebenfalls. Wie auch immer. Zum Abschluss des Interviews oblag es Höjlund, seinem Buddy die Trophäe für den Mann des Spiels zu überreichen. Garniert mit einem Busserl. Und den Worten: „Gut gemacht, Bruder!“ Replik von Garnacho: „Ich liebe dich.“ Glücksgefühle, wohin man sieht (und hört).