Erneut Aufregung um Mohamed Salahs Christbaum!

Wie in den Jahren 2020, 2021 und 2022 sorgte auch 2023 ein Instagram-Posting des Liverpool-Stürmers für Wirbel bei seinen muslimischen Fans. Denn wie bereits in den Jahren zuvor wird der Ägypter dafür kritisiert, überhaupt Weihnachten zu feiern - immerhin ist er ja Muslim, dass er da einen Christbaum im Wohnzimmer stehen hat, gehe gar nicht, so der Tenor der Kritiker.