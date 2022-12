Liverpool-Star erntet Shitstorm für Weihnachtsgruß

„Haram bro“

„Haram bro“, schreibt ein User und will damit aufmerksam machen, dass Weihnachten für Muslime nach der Scharīʿa verflucht, fluchbeladen bzw. verboten ist. „Das ist sehr enttäuschend“, meint ein anderer. Ganz besonders belehrend schreiben Liverpool-Fans aus Somalia: „Wenn du dies postest, um Aufmerksamkeit oder Liebe von der christlichen Gemeinschaft zu erhalten, wirst du es nicht bekommen, denn unser heiliger Koran hat uns bereits gesagt, dass Christen und Juden sich nicht für dich freuen werden, bis du ihrer Religion folgst und was mit Mesut Özil passiert ist, ist klar ein Beispiel für wie Ungläubige sich verhalten, wenn du alles für sie tust. Ich bitte Allah, den Allmächtigen, euch auf den richtigen Weg zu führen und bitte steht zu euren Werten und Glauben. Je früher, desto besser! Du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt, um in dieser Welt zu leben.“