Novak Djokovic ist Europas Sportler des Jahres

An der Wahl nahmen 21 europäische Nachrichtenagenturen - darunter die APA - Austria Presse Agentur - teil. Djokovic ließ Formel-1-Weltmeister Verstappen (NED) um 28 und Stabhochsprung-Weltmeister Dupantis (SWE) gar um 92 Zähler hinter sich. Weitere sechs Zähler dahinter wurde Fußball-Star Erling Haaland (NOR) Vierter. Der „Djoker“ gewann heuer drei der vier Grand-Slam-Turniere sowie die ATP Finals, in Wimbledon wurde er erst im Finale bezwungen. Der dortige spanische Sieger Carlos Alcaraz landete in der PAP-Wahl lediglich auf Position 13. In den Top 25 finden sich keine Österreicher.