„In einer Zeit der Konflikte einander beschützen“

In seiner diesjährigen Weihnachtsansprache hat König Charles III. dazu aufgerufen, Verständnis füreinander aufzubringen. „In einer Zeit zunehmender tragischer Konflikte auf der Welt bete ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu beschützen“, sagte der 75-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen.