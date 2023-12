Rekordmann schenkt Frau von Kollegen einen Porsche

Debüt in Seoul

Und als Gegenleistung bekam Kellys Frau nun ein ganz besonderes Geschenk von Ohtani. In dem bereits angesprochenen Clip öffnete Kelly die Haustür. Vor ihrem Haus parkte ein nigelnagelneuer Porsche. „Er gehört dir, von Shohei“, sagte ein Mann zu Ashley, die es kaum glauben konnte. „Er wollte dir einen Porsche schenken.“ Eine einzigartige Geste des Superstars der MLB. Ohtani wird am 20. März in Seoul sein Debüt für die Los Angeles Dodgers geben.