Ski-Dame hat es sogar noch schlimmer erwischt

„So glücklich, dass der Kopf heil geblieben ist“

Schritt für Schritt - so lautet nun ihr Motto. Und die 26-Jährige betont: „Ich bin SO GLÜCKLICH, dass mein Kopf heil geblieben ist!“ Zudem bedankt sie sich für „die Menge an Liebe, die ich von der Ski-Community erhalten habe“.