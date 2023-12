Eine Weihnachtsgeschichte | Ein gutes Ende?

Geschichte „von Miazl, die eigentlich Myriam hieß, und ihrer so ganz und gar nicht unbefleckten Empfängnis“ - die kann man in der Weihnachtsausgabe der „Krone“ lesen. Um eine Weihnachtsgeschichte haben wir den erfolgreichen Autor und Dramatiker Christoph Frühwirth gebeten. Geschrieben hat der in Wien geborene und jetzt im Burgenland lebende Schriftsteller eine ganz wunderbare Geschichte. In der seiner „Miazl“, einer jungen Magd, der Bauer vom Heilighof in Reinsberg ein „Paumpaletsch aodrat hot …“. Der „Grantscheam“ hatte die Magd verführt, neun Monate später „trug sein Begehren Früchte“, wie Frühwirth schreibt. „Doch statt Barmherzigkeit walten zu lassen, entzog er sich dem gerechten Zorn seiner Frau, indem er sich in die Opferrolle flüchtete. Die Magd, diese Schlange, habe ihn verführt, vom Baum der Versuchung zu naschen.“ Die Magd musste bei Nacht und Nebel den Hof verlassen, die Gegend, das Land. „Miazl, das Kind einer Jüdin, floh in das Land ihrer Vorfahren, ins Gelobte Land.“ Also aus den Augen, aus dem Sinn?