„Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht“

„Es kommt einem vor wie gestern“

Am 29. Dezember jährt sich der tragische Ski-Unfall von Michael Schumacher zum bereits zehnten Mal, aber für „Schumis“ einstigen Logistik-Chef bei Ferrari verging die Zeit wie im Flug. „Sein Unfall in Méribel kommt einem vor wie gestern, das sind Episoden, die das Leben verändern“, so Domenicali, der die Privatsphäre seines Freundes weiter wahren will. Zumal auch Schumachers Familie und dessen Management keinerlei Informationen über den Gesundheitszustand des ehemaligen F1-Stars preisgibt.