Mit der „Krone“ zum Neujahrskonzert

Es kommt darauf an, diese Musik leicht zu machen. Obwohl das sehr schwer ist", erklärt Christian Thielemann das Besondere am Neujahrskonzert. „Wie wir musizieren, soll dem Stück angemessen sein, nicht zu exaltiert. Es soll aber eben auch nicht nix sein. Es ist so ein bisschen ein Dazwischen. Eine hoch faszinierende Angelegenheit. Was da dem Orchester undmir stilistisch abverlangt wird, das ist allerhand“, sagt der Stardirigent, der nach 2019 am 1. Jänner 2024 zum zweiten Mal beim großen Musikereignis die Wiener Philharmoniker leitet, im Gespräch mit der „Krone“.