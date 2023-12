Bruckner tanzt Quadrille mit Christian Thielmann

2024 wird auch für Sie ein wichtiges Jahr: Sie treten in Berlin als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden an. Auch wurde jüngst bekannt, dass es wieder Auftritte bei den Festspielen in Bayreuth geben wird. Wieviel Zeit bleibt noch für Wien?Meine Verpflichtungen in Wien werden in keiner Weise geschmälert. Ganz im Gegenteil! Wir haben jetzt ganz weitreichende Pläne in der Oper gemacht. Mit den Wiener Philharmoniker sowieso. Ich wohne in Berlin. Bekanntlich fliegt man, wenn alles klappt, eine Stunde von Berlin nach Wien.