Feuerwehrmann von Pkw erfasst und schwer verletzt

Windspitzen bis 100 km/h

Auch die Windspitzen erreichten zu diesem Zeitpunkt noch nicht die prognostizierten 100 km/h. Nach Mitternacht bewegten sich die Windspitzen dann in Richtung der prognostizierten 80 bis 100 km/h, dies bewirkte in der Folge auch steigende Einsatzzahlen. In Summe waren zu dieser Zeit ständig rund 70 Feuerwehren in allen Bezirken im Einsatz.