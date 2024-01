Sportlich mit Donald Duck ins neue Jahr starten!

Dabei ist die Motivation für sportliche Betätigung bei den Entenhausenern allerdings sehr unterschiedlich: Donald Duck will vor allem seinen Gläubigern davonflitzen, Gitta benötigt viel Ausdauer, um den Fallen ihres Bertels zu entkommen und Kater Karlo ... nun ja, vor wem dieser Gauner abhauen muss, weiß ja jeder. Das ringt der Entenhausener Polizei einiges an Kondition ab! Kommissar Hunter lässt sich das nicht zweimal sagen und schlüpft direkt in seine Sportkluft.