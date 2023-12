Klopp zur Super League: „Ich mag das Urteil!“

Sein Klub hatte zuvor in einem Statement bekräftigt, nicht an einer möglichen neuen Super League teilnehmen und stattdessen weiterhin bei den UEFA-Bewerben antreten zu wollen. „Ich stimme dieser Aussage zu 100 Prozent zu und bin der gleichen Meinung wie vorher. Aber ich mag das Urteil trotzdem - ich mag es einfach, dass wir endlich begreifen, dass die FIFA und die UEFA und andere Verbände oder was auch immer nicht einfach machen können, was sie wollen“, sagte Klopp.