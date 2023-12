Super League? Das sollten jetzt alle Fans wissen

Was passiert mit dem Europapokal?

Der geplante neue Europacup ähnelt grundsätzlich dem bestehenden UEFA-System aus Champions, Europa und Conference League. Geplant sind künftig eine Star League als Prunkstück, eine Gold League als Mittelbau und eine Blue League an der Basis. Die Matches sollen immer unter der Woche stattfinden. Während die ersten beiden Ligen aus je 16 Clubs bzw. zwei Achtergruppen bestehen, spielen in der Blue 32 Mannschaften in vier Pools. In der Gruppenphase gibt es somit für jeden Teilnehmer sieben Gegner und insgesamt 14 garantierte Spiele. Während in den beiden oberen Ligen die ersten Vier aufsteigen und das Viertelfinale bilden, kommen in der dritten Leistungsstufe nur die ersten Zwei pro Pool weiter. In der Star und Gold League steigen jeweils die Gruppenletzten ab. Dafür steigen die Gold-Finalisten in die Star-Riege auf. Das Gleiche gilt für die Blue-Endspielteilnehmer, die sich „vergolden“. Dafür fallen jedes Jahr 20 Teams wieder aus der Blue League heraus und werden durch Vereine ersetzt, die sich über die nationalen Meisterschaften qualifizieren.