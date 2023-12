Super League verspricht neue Rekorde im Free-TV

Der EuGH hatte am Donnerstag geurteilt, dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) und der Weltverband (FIFA) andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen dürfen sowie Vereinen und Spielern nicht verbieten dürfen, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter. Beide Verbände äußerten sich im Anschluss gelassen und sahen sich teils sogar gestärkt.