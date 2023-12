Interesse an Benkos Top-Lage im Zentrum Seefelds

Mitten in Seefeld in Tirol wollte Immo-Jongleur René Benko ein Investorenprojekt verwirklichen. Als dieses 2017 scheiterte, versuchte er es mit einer noch größer dimensionierten Hotelanlage - und scheiterte wieder. Seitdem liegt das rund 8000 Quadratmeter große Grundstück brach. Doch nun könnte Bewegung in die Sache kommen.