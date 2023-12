Wunsch ans Christkind: „Beine für die Mama“

Gedanken an Familie waren stärker als Wunsch nach Tod

Eine Streptokokken-Infektion war der Auslöser. Eine von derart aggressiver Form, „dass Ärzte mir gesagt haben, dass die kaum jemand überleben kann“, so Monika N. Überleben - in ihrer abgrundtiefen Verzweiflung hatte sich die Steirerin zunächst nur noch gewünscht, tot zu sein. „Nur der Gedanke an meine Familie, meine Kinder, meinen Mann, der hat mir die Kraft gegeben, weiterzumachen.“ Weiter bedeutete: Eingriffe, Reha, erst Ende Oktober konnte sie heim zur Familie.