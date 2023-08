Kleiner Husten endete für Steirerin im Rollstuhl

Hoffnung ruht auf Prothesen

Sie war seit Ende März in Behandlung, ist jetzt auf Reha, sie bekommt später Prothesen an den Beinen. Irgendwann, so hofft sie, wird sie damit so halbwegs gehen können. Irgendwann wird es vielleicht auch eine Lösung für die Hände geben, das ist ihre große Hoffnung; jetzt kann sie damit gerade irgendwie essen.