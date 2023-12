Geänderte Müllabfuhrtermine über die Feiertage

Die Entleerung der Abfallbehälter am 1. Januar 2024 erfolgt entweder am 2. Januar oder in einigen Straßenzügen am Folgetag. Der Recyclinghof Maxglan hat zwischen den Feiertagen wie gewohnt geöffnet: Mo bis Fr: 7:00 bis 18:00 Uhr. - Sa: 7:00 bis 14:00 Uhr.