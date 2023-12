ÖSV-Damen: „Für uns gibt es nur kleine Schritte“

„Keine Quantensprünge“

Mit Platz drei, ihrem ersten Podestplatz nach 610 Tagen, hatte Kathi Liensberger in Levi ein Ausrufezeichen gesetzt, im dritten Slalom schaffte es in Killington zuletzt keine ÖSV-Starterin in die Top Ten. „Die ersten drei bis fünf sind derzeit klar über den Rest zu stellen, Ziel muss ein Platz unter den ersten zehn sein. Vorwärts gibt es keine Quantensprünge, wir müssen die kleinen Schritte gehen“, so Assinger vor seiner Nachtslalom-Premiere. „Kenn ich als ehemaliger Abfahrtscoach nicht, aber die Athletinnen haben darin schon Routine.“