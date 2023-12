Damen-Nachtslalom in Courchevel ab 17.45 Uhr LIVE

„Ich habe es sehr cool in Erinnerung“, sagte Liensberger nach der Ankunft am Nobel-Skiort. „Es ist ein Hang, auf dem es wichtig ist, Speed aufzubauen. Es sind steilere Abschnitte drin, aber dann auch Passagen, wo es wichtig ist, den Speed mitzunehmen.“ Sie möchte laut Eigenaussage am zuletzt Gezeigten anknüpfen, noch mehr Konstanz aufbauen und ein Gefühl der Leichtigkeit auf den Skiern kreieren. Nachtrennen sind für Liensberger „ein Höhepunkt unter all den Rennen, die wir haben“. „Ich mag Nachtrennen extrem gern, weil es ein besonderes Flair hat. Die Atmosphäre, die da in der Luft liegt, macht es speziell.“