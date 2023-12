Die Haie machten im Tiroler Derby fette Beute

Treffpunkt Adlers-Hotel

Die „Karl Nedwed Trophy“, der Meisterpokal der ICE Eishockey-Liga, macht auf ihrer jährlichen Tour durch die Eishallen am Donnerstag (15) einen außergewöhnlichen Zwischenstopp, wird in Innsbruck auf der Dachterrasse des Adlers-Hotels präsentiert. Fans können Fotos machen, auch Haie-Vertreter sind dabei. Am Freitag (19.30) wird die Trophäe auch in der TIWAG-Arena beim Heimspiel gegen die Vienna Capitals zu sehen sein.