Chaos und Streiks trüben die Euphorie bei PAOK

Und am Donnerstag will sich PAOK mit einem Sieg bei Kifisa die Tabellenführung unter den Weihnachtsbaum legen. Allerdings: Statt der Euphorie gibt es Chaos, große Aufregung - und Stille. „Es erinnert an Corona“, fröstelt es Schwab bei den Geisterspielen vor leeren Rängen. Bis zum 10. Februar sind in Griechenland nämlich Fans verboten. Und zwar in allen großen Ligen, bei allen Sportveranstaltungen.