Mega-Watsche sorgt bei Bulls noch immer für Wut

Darum darf man eigentlich davon ausgehen, dass Trainer David heute eine entspannte Matchvorbereitung hat. Denn punkto Motivation ist alles gesagt. „Manchmal braucht es auch so eine gesunde Watsche. Wir wissen auf alle Fälle, was zu tun ist“, brennt auch Mario Huber, der wie Thaler das Training am Dienstag voll mitmachen konnte, auf den Auftritt in Klagenfurt – den ersten nach der Nationalteam-Pause. Defender Paul Stapelfeldt gesteht: „Wir haben vom letzten Mal noch einiges zu korrigieren, damals katastrophal gespielt und gehen jetzt mit einer gewissen Wut in dieses Spiel.“