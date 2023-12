Offiziell! Heraf ist neuer Austria-Lustenau-Coach

Für Heraf ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, hatte er doch schon von Mai 2003 bis Juni 2005 die Grün-Weißen in Vorarlberg gecoacht. Ihm gelang damals mit Lustenau eine tolle Serie, die man sich nun auch für 2024 erhofft: Er ist als Lustenau-Coach in Meisterschaftsspielen in über zwei Jahren ohne Heim-Niederlage geblieben.