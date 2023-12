„Gelebte Intransparenz“ bei Benkos Signa-Gruppe

„Dann kam die Krise bei Signa“

Eben deshalb mahnt der oberste Anwalt der Republik ein, das Benko-Reich mit dem Scheinwerfer auszuleuchten: „Transparenz ist wichtig. Der ganze Vorgang, wenn man ihn nur im Jahr 2023 beobachtet, macht mich da nicht ganz erwartungsfroh. Zunächst war im Jahr 2023 keine Rede von einer Krise. Dann kam die Krise bei Signa. Dann sind Gespräche mit sogenannten Investoren gescheitert. In weiterer Folge ist nicht einmal der Einstieg eines Hedgefonds geglückt, über den lange - zumindest in Deutschland - gesprochen wurde. Und jetzt der Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. All das könnte den Anschein erwecken, dass man hier weiterhin nicht mit den wahren Ursachen herausrücken will. Dass die Intransparenz weiter gelebt werden will. Weil ein Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung, also ein echtes Insolvenzverfahren, natürlich viel stärkere Eingriffsrechte und Informationsmöglichkeiten bietet.“