Signa-Zerfall: Nun muss Ex-Kanzler Sessel räumen

Signa will Medienanteile abstoßen

Immobilien-Jongleur René Benko hat zur Finanzierung des Verfahrens drei Millionen Euro zugesagt. Darüber hinaus läuft der Verkauf bzw. die Einsparung nicht notwendiger Teile. So wurden nicht nur die meisten Holding-Mitarbeiter, sondern auch die Mietverträge in den Palais Ferstl und Harrach gekündigt. Ebenfalls zu haben ist einer von zwei Privatjets und das 2019 um kolportierte 150 Millionen Euro gekaufte Chrysler Building in New York. Trennen möchte man sich ebenfalls vom Medienpaket.