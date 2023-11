Benko: Wie Manager bewusst Strafen kassierten

In einer Signa-internen E-Mail (Bild unten) aus dem Dezember 2021, die an zahlreiche wichtige Geschäftsführer des undurchsichtigen Benko-Konstruktes ging, setzte ein Abteilungsleiter einen Neun-Punkte-Prozess auf. Sogar eigene Konten wurden eingerichtet. In der Nachricht heißt es einleitend: „Uns sind heuer die vorgeschriebenen Firmenbuchstrafen aufgefallen, die uns bis dato nicht bekannt waren. Wir haben dazu einen Prozess entwickelt, damit diese auch steuerlich korrekt in der Lohnverrechnung und Buchhaltung erfasst werden und der Geschäftsführer selbst nicht auf den Kosten sitzen bleibt (…)“