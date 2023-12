So steht Diözesanbischof zur Homosexuellen-Segnung

Die erfolgte Öffnung entspricht deutlich dem Wunsch von Bischof Marketz nach einer Kirche, die eine große Weite ausstrahlt und in der für jede und jeden, unabhängig von sexueller Orientierung, Platz ist. Er betonte, dass dies viel gegenseitige Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung erfordert - nicht nur in Worten, sondern vor allem in Taten sowie seelsorglichen und liturgischen Handlungen.