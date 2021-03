Vatikan: Segnung homosexueller Paare nicht möglich

So hatte der Papst vor einigen Jahren in einem Interviewbuch seine Sorge über Homosexuelle unter den Klerikern geäußert: „In unseren Gesellschaften scheint Homosexualität eine Mode zu sein, und dies beeinflusst in gewisser Weise auch das Leben der Kirche.“ Im geweihten Leben gebe es für gleichgeschlechtliche Liebe aber keinen Platz, sagte das Kirchenoberhaupt 2018.