Schülerin wurde am Weg zum Bus von Auto erfasst

Eine 16-jährige Schülerin aus Pregarten querte am Montag gegen 6.50 Uhr in der Dunkelheit bei künstlicher Beleuchtung die Lungitzer Straße L 1410 im Ortsgebiet Ried in der Riedmark im Bereich einer Bushaltestelle. Zu dieser Zeit fuhr eine einheimische 27-Jährige mit ihrem PKW von der Ortsmitte kommend als es zum Unfall mit der 16-Jährigen kam.