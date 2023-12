Klub-WM: Zwei Spiele für fünf Millionen Euro

Koller-Elf trifft auf Fluminese

Die Klub-WM - nur ein weiterer Schritt der Saudis auf dem Weg zum „Big Player“ im Weltsport, auch einer mit Österreich-Bezug ist aktuell in Dschidda dabei: Der rot-weiß-rote Ex-Teamchef Marcel Koller zog nämlich mit seinem ägyptischen Klub Al Ahly als Afrika-Meister in das Semifinale ein, wo man heute auf Fluminense Rio de Janeiro trifft, nachdem man am Freitag Gastgeberklub Al Ittihad mit 3:1 geschlagen hatte. Dabei Karim Benzema, N’Golo Kante, Fabinho & Co. in die Schranken gewiesen hatte - was zeigt, dass viele Altstars noch keinen Weltklub ausmachen, da können die Saudis noch so viele Millionen springen lassen.